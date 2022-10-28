Союз промышленников предложил новую систему критериев бронирования сотрудников от призыва

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил новую систему критериев бронирования от призыва особого ценного персонала. Об этом рассказал РБК глава объединения Александр Шохин.

По его словам, РСПП направил правительству несколько списков с должностями и специальностями и приступил к созданию предложения по конкретным специалистам.

"Но это будет не просто список фамилий, мы объясняем, как мы к ним пришли, почему без этих людей может остановиться непрерывное производство, могут техногенные аварии на опасных производствах произойти", – объяснил Шохин.

Согласно предложенным союзом критериям, под бронь должны подпадать ключевые сотрудники непрерывных и опасных производств (1-й и 2-й класс опасности), а также представители уникальных профессий. При этом под последними подразумеваются высококвалифицированные сварщики, значимые в регионе работники предприятий. Шохин добавил, что в некоторых областях системообразующим предприятием может считаться хлебопекарня.

"Есть мужские отрасли – например, металлургия и угольная промышленность. А есть феминизированные отрасли – например, образование. Но из-за мобилизации даже нескольких мужчин (как правило, это директора школ) процесс образовательный тоже может остановиться", – подчеркнул Шохин.

Глава союза добавил, что эти критерии нужно закрепить в законодательстве, чтобы в последующем военкоматы знали, "кого лучше не трогать".

Ранее депутат Яна Лантратова заявила, что в России прорабатывается инициатива об освобождении от призыва в рамках частичной мобилизации педагогов школ, дошкольных учреждений и колледжей. Освободить от призыва планируют и тех, кто занимается организацией летних мероприятий и оздоровления детей. Это предложение необходимо для обеспечения основных потребностей области образования.



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