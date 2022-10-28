Эксперт оценил принятый закон об альтернативной службе в период мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Военный эксперт Дмитрий Жаворонков оценил принятый закон об альтернативной службе в период мобилизации. Об этом сообщает радио КП.

По словам специалиста, если брать во внимание неповоротливость государственной бюрократии, то в полной мере этот закон начнет действовать не сразу.

"В течение месяца эта история, скорее всего, воплотится в жизнь. Людям, которые по той или иной причине не окажутся эффективными в бою, разумеется, найдут применение. Здесь вопрос эффективности госаппарата и эффективности использования людей, чтобы какой-нибудь школьный учитель или кандидат наук в области ядерной физики не отправились копать окопы, и вот здесь у нас действительно есть проблемы", – пояснил эксперт.

При этом подобное предложение он назвал полезным. Жаворонков уточнил, что благодаря принятому закону россиянам, которые не могут находится на передовой, удастся быть полезными в тылу и решать задачи, например по импортозамещению или по вопросам промышленности.

Проект об альтернативных вариантах службы во время мобилизации был внесен в Госдуму замруководителя фракции "Новые люди" Сарданой Авксентьевой и депутатом Максимом Гулиным. Согласно законопроекту, предлагалась альтернатива тем, кто не должен идти на службу "по объективным причинам", но годен по состоянию здоровья.

Авторы инициативы отмечали, что такие люди смогли бы охранять школы и детсады, работать в качестве санитаров и младшего медперсонала, а также быть задействованными в строительстве, ЖКХ и других сферах.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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