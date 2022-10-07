В ГД внесли законопроект об альтернативной службе в период мобилизации

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева и депутат Максим Гулин внесли в Госдуму законопроект об альтернативных вариантах гражданской службы во время мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Авксентьева пояснила, что законопроектом предлагается альтернатива тем, кто не должен идти на службу "по объективным причинам", но годен по состоянию здоровья.

"Это может быть охрана школ и детских садов, работа в качестве санитаров и младшего медперсонала, также альтернативщиков можно направлять в строительство, ЖКХ и другие сферы", – подчеркнула она.

Документ предусматривает изменения в статью "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Проектом предлагается предусмотреть возможность альтернативной службы для детей пожилых родителей, мужей беременных жен, родителей детей-инвалидов, родственников, которые потеряли близких в ходе военных действий, и членов семей, где уже есть мобилизованные.

Инициатива также предлагает расширить перечень имеющих право на прохождение альтернативной службы граждан.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Мобилизованных продолжили обучать стрельбе в Хабаровском крае

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!