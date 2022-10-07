В РФ вырос спрос на адвокатов, нотариусов и психологов на фоне мобилизации

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В РФ увеличился спрос на адвокатов, нотариусов, грузчиков и психологов на фоне мобилизации, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на онлайн-сервис для поиска специалистов "Профи".

Так, после объявления частичной мобилизации спрос на услуги нотариусов вырос в 6,5 раза, на консультации адвокатов – в полтора. При этом к нотариусам в основном обращались москвичи и жители Санкт-Петербурга.

Число запросов на услуги адвокатов на фоне мобилизации стало больше на 48%. Прирост же спроса в сфере грузовых перевозок составил 9%. Также с января по сентябрь вырос спрос на услуги психологической помощи.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово делать доверенности, в том числе на распоряжение имуществом и получение различных ставок на фоне мобилизации.

Кроме того, как отмечалось до этого, спрос на юристов вырос в России в связи с тем, что граждане желают получить разъяснения действий при получении повесток в военкомат, консультации по военным билетам, правилам предоставления отсрочки и общие консультационные услуги военных юристов.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

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