В РФ зафиксировали рост спроса на услуги юристов

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В России отмечается всплеск спроса на юридические консультации – с 20 по 25 сентября количество запросов на такие услуги на онлайн-маркетплейсе услуг YouDo возросло на 90% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса.
Граждане желают получить разъяснения действий при получении повесток в военкомат, консультации по военным билетам, правилам предоставления отсрочки и общие консультационные услуги военных юристов. Также повысился интерес к оформлению нотариальных доверенностей.
Отмечается, что наибольшее повышение спроса на юридические услуги отмечается в Санкт-Петербурге – там он увеличился примерно в семь раз.
По данным сервиса, средняя стоимость юридической консультации в РФ в настоящее время составляет 1,8 тысячи рублей, при этом в Москве и Санкт-Петербурге средний чек составляет порядка 2,2 тысячи рублей. Минимальная стоимость услуг по юридическому сопровождению составляет 3,5 тысячи рублей.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Спрос на услуги нотариусов вырос после объявления частичной мобилизации
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