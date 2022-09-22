Юрист рассказал, могут ли власти вернуть уехавших за границу уклонистов

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Экстрадиция возможна в отношении тех призывников, против которых возбуждены уголовные дела. Об этом рассказал директор компании "Военно-врачебная коллегия", специализирующейся на оказании юридической помощи призывникам и военнослужащим, Александр Первухин.

Юрист отметил, что вопросы возникают по наличию состава преступления.

"Те, кто уезжает за рубеж, обязаны сниматься с воинского учета. А если не снялся с учета, является это уклонением или нет?" – задался вопросом Первухин, слова которого приводит E1.RU.

Вместе с тем эксперт пояснил, что состав преступления точно есть в том случае, если человек получил повестку и не явился. Тогда экстрадиция возможна.

Первухин отметил, что такие действия рассматриваются как преступления против государства. Этими вопросами, добавил юрист, занимается Следственный комитет.

"Хватит ли ресурсов возбуждать дела и разыскивать уехавших – не знаю. Пока подобных случаев просто не было, были совершенно другие условия, но все меняется каждый день", – заключил Первухин.

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