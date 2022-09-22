Юрист рассказал, могут ли власти вернуть уехавших за границу уклонистов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Экстрадиция возможна в отношении тех призывников, против которых возбуждены уголовные дела. Об этом рассказал директор компании "Военно-врачебная коллегия", специализирующейся на оказании юридической помощи призывникам и военнослужащим, Александр Первухин.
Юрист отметил, что вопросы возникают по наличию состава преступления.
"Те, кто уезжает за рубеж, обязаны сниматься с воинского учета. А если не снялся с учета, является это уклонением или нет?" – задался вопросом Первухин, слова которого приводит E1.RU.
Вместе с тем эксперт пояснил, что состав преступления точно есть в том случае, если человек получил повестку и не явился. Тогда экстрадиция возможна.
Первухин отметил, что такие действия рассматриваются как преступления против государства. Этими вопросами, добавил юрист, занимается Следственный комитет.
"Хватит ли ресурсов возбуждать дела и разыскивать уехавших – не знаю. Пока подобных случаев просто не было, были совершенно другие условия, но все меняется каждый день", – заключил Первухин.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт рассказал о сроках частичной мобилизации в России
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