В ГД рассказали, какие медики попадут под мобилизацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В рамках частичной мобилизации приоритет будет отдаваться тем врачам и медперсоналу, которые имеют опыт участия в боевых действиях и способны оказать оперативную помощь на поле боя. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"Если мы говорим о врачах, то это прежде всего реаниматологи, анестезиологи, хирурги-травматологи. Чем выше квалификация доктора, который призывается, тем он дальше будет на передовой", – цитирует его ТАСС.

Что касается среднего медперсонала, то речь идет, например, о фельдшерах мужчинах, которые могут вытащить человека из-под огня. Также под мобилизацию попадают выпускники военно-медицинской академии, побывавшие в горячих точках. По словам депутата, нет смысла призывать тех, кто будет бесполезен в боевых условиях.

"Если человек работает в частной клинике, вообще не имеет понятия, как правильно перевязать рану, как правильно остановить кровотечение, таких призывать не будут", – добавил парламентарий.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Об этом стало известно в ходе обращения президента к россиянам по поводу ситуации на Донбассе. По словам президента, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

