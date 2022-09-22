Военный эксперт заявил, что 300 тысяч резервистов мобилизуют за месяц

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что 300 тысяч резервистов в России мобилизуют за месяц. Об этом он рассказал Москве 24.
"За месяц это сделают без всякой суматохи", – ответил он на вопрос о том, как быстро могут мобилизовать заявленное количество граждан.
Кроме того, он обратил внимание на то, что сотрудники военкомата работают сейчас за "ничтожные деньги". По его словам, их заработные платы никак не выведут на "разумный уровень".
Тимошенко также прокомментировал тревожные настроения граждан на фоне объявления частичной мобилизации. По его мнению, панику в Сети могут поддерживать те, кто выполняют задания противников России.
В среду, 21 сентября, Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Об этом стало известно в ходе обращения президента к россиянам по поводу ситуации на Донбассе.
Позже военный комиссар Якутии Александр Авдонин рассказал о зарплатах мобилизованных граждан. По его словам, призванные для участия в специальной военной операции на Украине будут получать от 205 тысяч рублей.
Он пояснил, что размер оклада будет зависеть от должности и воинского звания. Вместе с тем Авдонин отметил, что мобилизованные будут получать ту же сумму, что и служащие по контракту.
Военный эксперт прокомментировал частичную мобилизацию в России
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