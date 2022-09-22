Военный комиссар раскрыл зарплаты мобилизованных граждан

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Россияне, призванные в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, будут получать 205 тысяч рублей в месяц и больше. Об этом рассказал военный комиссар Якутии Александр Авдонин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что размер оклада зависит от должности и воинского звания. Вместе с тем Авдонин отметил, что мобилизованные будут получать ту же сумму, что и служащие по контракту.

Он подчеркнул, что в первую очередь будут призывать молодых людей с навыками военной службы, которые отслужили в армии не более трех лет назад.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал, что подготовка тех, кто подлежит частичной мобилизации, перед отправкой в зону проведения специальной военной операции будет проходить больше месяца. По словам Бондарева, у военкоматов и Генштаба есть программа подготовки специалистов по различным воинским учетным специальностям.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

