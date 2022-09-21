В Совфеде заявили, что подготовка мобилизованных займет больше месяца

21 сентября, 23:36
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что подготовка тех, кто подлежит частичной мобилизации, перед отправкой в зону проведения специальной военной операции будет проходить больше месяца.
"<...> за месяц те, кто будет защищать нашу родину, кто будет на территории Украины уничтожать фашистов, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы", – сказал политик в эфире телеканала "Вместе РФ", отвечая на вопрос, достаточно ли будет для подготовки мобилизованных одного месяца.
По словам Бондарева, у военкоматов и Генштаба есть программа подготовки специалистов по различным воинским учетным специальностям. Он подчеркнул, что такие специалисты должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы и отправлены на обучение или переобучение, а далее – на проведение слаженности в составе подразделений.
"И только после того как комиссия примет решение, что да, это подразделение, эта воинская часть способна выполнить боевую задачу четко и без потерь, тогда они будут перебазироваться уже к линии фронта", – сказал сенатор.
Парламентарий напомнил, что частичной мобилизации подлежат только те, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность, необходимую для формирования тех или иных воинских частей. Исключения составляют работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, прошедшие службу. Сенатор подчеркнул, что призванные в рамках частичной мобилизации будут выполнять задачи в рамках тех воинских специальностей, которые они получили во время службы в армии.
Повестки о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации будут вручаться гражданам лично в руки. По словам Бондарева, процент призывников, которые находятся "вне дома" невелик. У остальных граждан есть конкретный адрес проживания, так что они "будут оповещены", уточнил он.
Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Повестки о частичной мобилизации получит 1% от всех резервных сил РФ
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