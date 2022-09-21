Эксперты рассказали, что делать работодателю при мобилизации сотрудника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Если сотрудник попал под частичную мобилизацию, то в таком случае работодатель действует так же, как при призыве работника на воинскую службу. Об этом РБК рассказали эксперты.

"Работодатель обязан его полностью рассчитать, то есть выплатить зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. При этом на период выполнения воинской обязанности за работником сохраняется его рабочее место", – рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Также, отмечают эксперты, сотруднику должно быть выплачено выходное пособие в размере двухнедельного заработка. После ухода на службу за работником сохраняется зарплата, но выплачивает ее уже государство. При этом на время отсутствия человека на его место может быть взять новый сотрудник на условиях срочного трудового договора.

Кроме того, согласно методическим рекомендациям Генштаба РФ, в случае мобилизации предприятие может "забронировать" часть сотрудников, необходимых для бесперебойной работы. Однако перечня специалистов, которых можно не отпускать на службу, в открытом доступе нет. Если же речь идет об ИП без сотрудников, то предпринимателя будут рассматривать как физическое лицо и меры применять к нему в случае уклонения соответствующие.

По словам адвоката бюро "Лебедева-Романова и партнеры" Тимура Харди, в ближайшее время Минтруд РФ может принять рекомендации для предприятий относительно организации из деятельности в условиях частичной мобилизации. В них, в частности, может содержаться информация о приеме на работу военнообязанных лиц.

Также специалисты заметили, что работодатели не отвечают за призыв работников, поэтому ответственности в случае релокации сотрудника или его отказа явиться в военкомат нести не будут. При этом, если в компанию пришла повестка, то она должна быть вручена сотруднику не менее чем за три дня до даты назначенной явки, в противном случае организации грозит штраф.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

