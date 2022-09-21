Кадыров назвал врагами народа противников частичной мобилизации

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает врагами народа людей, которые выступают против частичной мобилизации в РФ. Об этом он заявил в видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале.
"Некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации. Решение [президента] в этих условиях никто не должен обсуждать, а должен выполнять. <...> Те, кто будут выходить, они враги народа", – пояснил политик.
Противников мобилизации следует задерживать и отправлять в зону проведения спецоперации, уверен Кадыров.
Он также назвал трусами людей, которые называют себя защитниками чеченцев, призывают к европеизации Чечни, но при этом находятся за рубежом. По его словам, эти люди находятся под влиянием западных ценностей, допускающих оскорбления ценностей чеченских.
Кадыров добавил, что Чечня – неотъемлемая часть РФ, и, несмотря на чаяния "беглых преступников", так будет всегда. Жители региона сами решили быть в составе России и намерены ее защищать, подчеркнул он.
"Мы, чеченцы, свободный народ в России. Мы сами решили быть в ее составе. Сами решили ее защищать. Придите и попробуйте забрать у нас это право, если у вас осталось хоть что-то мужское", – подытожил глава Чечни.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин рассказ о целях частичной мобилизации в России
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