Матвиенко призвала разъяснять людям смысл поправок о дезертирстве и сдаче в плен

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Поправки в УК РФ о наказании за мародерство, дезертирство и сдачу в плен, которые 21 сентября одобрил Совфед, необходимо разъяснять гражданам. Это поможет избавить их от беспочвенных страхов. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это надо все информационно людям объяснять, а то начинают нагнетаться страсти. Побольше говорите, рассказывайте, потому что страхи, которые нагнетаются, просто иногда беспочвенны", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.

Кроме того, Совфед одобрил закон о наказании за добровольную сдачу в плен при отсутствии признаков госизмены лишением свободы от 3 до 10 лет. Отмечается, что в пользу принятия документа высказались 147 сенаторов, против – 1.

Одобрен на пленарном заседании и закон, предусматривающий от двух до трех лет лишения свободы за неисполнение приказа начальника в военное время и за отказ от участия в военных или боевых действиях. За него также проголосовали 147 сенаторов.

