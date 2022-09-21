Совфед одобрил упрощенное получение гражданства РФ заключившими контракт с ВС иностранцами

Фото: Минобороны РФ
Совет Федерации принял на пленарном заседании закон об облегченной процедуре приема в российское гражданство иностранных граждан, заключивших контракт с ВС России на срок не менее года.
Документом предполагается внесение поправок в закон "О гражданстве", согласно которым иностранные граждане данной категории смогут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство.
Кроме того, прошедшие или проходящие контрактную службу в российской армии иностранцы смогут не соблюдать условие о непрерывном проживании на территории РФ в течение 5 лет с момента получения вида на жительство.
Ранее депутаты Госдумы приняли данный законопроект во втором и третьем чтениях.
Кроме того, Госдума одобрила поправку о введении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт".
Так, принятым законопроектом предусматривается замена слов "в условиях вооруженного конфликта" или "военных действий" на "в период мобилизации" или "военного положения", "в военное время" либо "в условиях вооруженного конфликта или "ведения боевых действий".
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