Госдума разрешила служащим в ВС РФ иностранцам получать гражданство в упрощенном порядке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предоставляющий иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ на срок не менее года, право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
Документ предусматривает внесение поправок в закон "О гражданстве", согласно которым иностранные граждане данной категории смогут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство.
Кроме того, иностранцы, прошедшие или проходящие контрактную службу в российской армии, смогут не соблюдать условие о непрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет с момента получения вида на жительство.
Ранее Госдума одобрила поправку о введении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт".
Так, принятым законопроектом предусматривается замена слов "в условиях вооруженного конфликта" или "военных действий" на "в период мобилизации" или "военного положения", "в военное время" либо "в условиях вооруженного конфликта или "ведения боевых действий".
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