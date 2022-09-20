В ГД внесли законопроект о наказании за мародерство в период военного времени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Госдумы и члены Совфеда внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект, предусматривающий введение наказания за мародерство в военное время в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроект предусматривает дополнение статьи 356.1 УК РФ ("Мародерство") новыми положениями. В частности, мародерство, совершенное без отягчающих обстоятельств, предлагается карать лишением свободы на срок до 6 лет.

При этом мародерство, совершенное организованной группой либо с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в особо крупном размере, предлагается наказывать лишением свободы сроком от 8 до 15 лет.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников на время проведения спецоперации. По словам парламентария, это необходимо, чтобы лишить их возможности избежать "карающей руки" правосудия. Он также добавил, что, совершая атаки на Запорожскую АЭС и применяя химическое оружие, киевские власти ведут себя как преступники, которым не может быть оправдания.