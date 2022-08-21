В Госдуме призвали временно вернуть смертную казнь для военных преступников

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников на время проведения спецоперации.

Как рассказал парламентарий в интервью РИА Новости, это необходимо для того, чтобы лишить их возможности избежать "карающей руки" правосудия. Парламентарий также добавил, что, совершая атаки на Запорожскую атомную станцию и применяя химическое оружие, киевские власти ведут себя как преступники, которым не может быть оправдания.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим санкционировал применение отравляющих веществ против российских военнослужащих, которые выполняли задачи в Запорожской области около Васильевки. 31 июля военных доставили в госпиталь с признаками отравления. В результате проведенного обследования в их организме было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В".

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на ЗАЭС удалось предотвратить подготовку провокации, в частности, благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков президента Украины Владимира Зеленского.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

