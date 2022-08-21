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Киевский режим санкционировал применение отравляющих веществ против российских военнослужащих, сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, речь идет о военных, которые выполняли задачи в Запорожской области около Васильевки. В госпиталь с признаками отравления они были доставлены 31 июля. В результате проведенного обследования в их организме было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В".

В ведомстве добавили, что специалисты Главного научно-исследовательского испытательного института военной медицины МО РФ провели дополнительный анализ, который однозначно подтвердил наличие в организме военнослужащих органического яда искусственного происхождения.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что подразделения ВСУ заминировали мост через реку Ингул в поселке Воскресенское Николаевской области, чтобы в украинских и западных СМИ обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

