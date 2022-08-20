ВСУ планируют взорвать мост через реку Ингул в Николаевской области – МО РФ

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что подразделения ВСУ заминировали мост через реку Ингул в поселке Воскресенское Николаевской области, передает ТАСС.

"По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему", – заявил представитель МО РФ.

Мизинцев добавил, что мины также размещены на обочине прилегающей автомобильной дороги, при этом никто не предупредил местное население.

Генерал-полковник добавил, что ВСУ планируют взорвать мост через реку Ингул, а затем в украинских и западных СМИ обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о причинах проведения Россией спецоперации на Украине. Он заявил, что решение было принято из-за неприемлемых угроз безопасности РФ.