Шойгу назвал причины проведения спецоперации на Украине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Решение о проведении спецоперации на Украине было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, на протяжении восьми лет Киев совершал преступления в отношении жителей Донбасса.

"Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России", – приводит слова Шойгу РИА Новости.

Он отметил, что на этом фоне было принято решение о проведении спецоперации, целью которой является защита жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевского режима.

Ранее Владимир Путин заявил, что Запад цинично использует миллионы жителей Украины как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию.

По его словам, коллективный Запад в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель является обновленным изданием неоколониализма, миром для избранных, в котором права всех остальных попираются.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

