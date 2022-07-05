Украина делает все, чтобы ВС РФ не остановились на границах ДНР и ЛНР – Володин

Фото: ТАСС/Михаил Соколов
Украина делает все для того, чтобы Вооруженные силы России не остановились на границах Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
По его словам, Украина превратилась в террористическое государство, а президент Владимир Зеленский возглавил преступный режим. Москва же делает все, чтобы решить связанные с обеспечением безопасности российских граждан вопросы.
"Что касается их действий, конечно, они носят преступный характер. И ответ будет очень жестким… Поэтому они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались у границ ЛНР и ДНР. Потому что удары наносятся с территории Харьковской области, других регионов", – приводит слова Володина РИА Новости.
Спикер Госдумы выразил мнение, что позиция президента США Джо Байдена и глав европейских государств заключается в том, чтобы спецоперация шла как можно дольше. По его словам, они рассматривают украинских граждан как расходный материал, поставляют оружие с целью затянуть конфликт.
Володин добавил, что спецоперация завершится в том числе и тогда, когда прекратятся удары по российским городам и селам.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты независимо от поставок Киеву оружия западными странами. В их числе политик назвал обеспечение защиты людей от геноцида со стороны властей Украины, демилитаризацию и денацификацию украинской территории, а также ее нейтральный статус.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Официальный представитель МО Игорь Конашенков представил новые данные по спецоперации
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