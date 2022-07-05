Шойгу прокомментировал информацию об отправке на Украину призывников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал сообщения об участии в специальной военной операции на Украине призывников. Об этом он сказал на совещании в военном ведомстве.

По словам главы Минобороны РФ, военнослужащих по призыву не направляют в зону проведения спецоперации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что срочники никак не привлекаются к специальной операции на Украине и туда не отправляются. Он подчеркнул, что ранее обнаруженный случай нахождения на Украине срочников находится на контроле в Генпрокуратуре по поручению Владимира Путина.

До этого Шойгу заявил, что россияне, отправленные на срочную военную службу весной этого года, не будут направлены в горячие точки. Он отметил, что подготовка военнослужащих весеннего призыва этого года начнется с профессиональной подготовки в учебных центрах длительностью от трех до пяти месяцев.

