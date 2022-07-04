ВСУ разместили вооружение в учебных заведениях Северска и Одессы – МО РФ

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Украинские военные разместили бронетехнику, крупнокалиберную артиллерию и РСЗО в школе № 2 на улице Богдана Хмельницкого в Северске ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кроме того, по его словам, в спортзале удерживают жителей якобы для обеспечения безопасности.

Также тяжелая техника и артиллерия появились на территории школы № 25 на улице Академика Филатова в Одессе и школе Щербиновки ДНР. В последнем учебном заведении националисты оборудовали огневые позиции и снайперские точки, а также заминировали подходы к зданию.

Ранее Минобороны РФ заявило, что командование украинской армии потеряло управление отступающими из ЛНР войсками. В военном ведомстве отметили, что командование ВСУ потеряло контроль над подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад, а также 118-й бригады территориальной обороны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

