СК изучит найденные документы о действиях наемников на Украине

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Российские следователи изучат обнаруженные документы о действиях наемников на Украине, сообщается в телеграм-канале СК.

По данным следствия, есть сведения о роли иностранных наемников в боевых действиях, планировании ими фортификации украинских войск в Лисичанске и Северодонецке.

Ранее Рамзан Кадыров сообщал, что Лисичанск в Луганской Народной Республике, который находился под контролем Киева, был полностью окружен союзными войсками России и ЛНР. По словам главы Чечни, все въезды и выезды из города были перекрыты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

