Российский гарнизон покинул остров Змеиный – Минобороны РФ

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Вооруженные силы России 30 июня завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что это было сделано в качестве шага доброй воли.

"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", – сказал Конашенков.

По его словам, решение российских военных вывести гарнизон с острова не позволит Киеву спекулировать на теме продовольственного кризиса.

"Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря", – добавил Конашенков.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не препятствует экспорту продовольствия с Украины, а выход торговых судов из Черного моря затруднен из-за действий киевских властей. Кроме того, глава российского диппредставительства отметил, что РФ готова гарантировать безопасность движения судов с зерном из контролируемых Украиной портов.

Как подчеркнул посол РФ в Вашингтоне, причинами продовольственного кризиса стали, в частности, антироссийские санкции и ошибки западных стран в экономической и энергетической политике. Антонов добавил, что Россия не имеет никакого отношения к росту цен.

До этого глава МИД Сергей Лавров ответил шуткой украинскому журналисту, который обвинил Москву в воровстве зерна. Глава внешнеполитического ведомства указал на возможность свободной перевозки зерна в пункты назначения. По его словам, Россия данному процессу никак не препятствует.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

