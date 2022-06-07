Песков рассказал о ситуации с вывозом украинского зерна из Одессы

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В ситуации с вывозом украинского зерна из Одессы пока нет никакого прогресса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

По его словам, Россия и Украина не приблизились к достижению договоренностей по данному вопросу. Песков отметил, что для разрешения этой ситуации Украина должна разминировать подходы к своим портам, о чем неоднократно говорил Владимир Путин.

"Это позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом, при необходимости даже с нашей помощью, проследовать в сторону международных вод", – сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что существует пять различных логистических направлений вывоза зерна, заблокированного в украинских портах. Самым простым из них российский лидер назвал транспортировку через Белоруссию.

По словам источника в правительстве США, американские власти не станут снимать ограничительные меры против РФ ради возобновления экспорта украинского зерна на мировой рынок. В ООН подтвердили, что ситуация осложняет переговорный процесс.

