Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины

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Зерно, заблокированное в украинских портах, можно вывезти по пяти различным логистическим направлениям, заявил Владимир Путин.
По словам президента России, вывоз зерна не представляет никакой проблемы.
"Самое простое – это вывоз с территории Белоруссии, самое дешевое. Оттуда – сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, вывоз зерна можно осуществить через украинские порты после разминирования прибрежных вод, через Польшу, по Дунаю через Румынию, а также через подконтрольные России порты в Черном и Азовском морях. Путин подчеркнул, что в таком случае Россия обеспечит безопасный проход судов.
"Мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морям в любом направлении", – сказал он.
Также Путин подчеркнул, что звучащие на Западе обвинения в адрес России в том, что она якобы препятствует вывозу зерна из Украины, являются блефом. По его словам, украинские порты были заминированы Вооруженными силами Украины, а предпосылки продовольственного кризиса отчетливо наблюдались еще до начала военной спецоперации РФ.
"Они (украинские военные. – Прим. ред.) должны разминировать и поднять там со дна Черного моря корабли, которые были затоплены для того, чтобы затруднить ход в те порты на юге Украины", – заявил Путин.
Кроме того, он добавил, что долю Украины в мировом производстве зерна в последнее время существенно преувеличивают. По словам российского лидера, она составляет не более 2,5% от общемирового объема производства.
Ранее Путин заявил, что западные страны перекладывают "с больной головы на здоровую" проблемы с продовольствием. Он отметил, что новые антироссийские санкции будут лишь ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений. Путин напомнил, что сначала США и Великобритания ввели санкции на российские удобрения, а спустя время США их отменили, осознав произошедшее.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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