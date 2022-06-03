Лукашенко и генсек ООН обсудили вопрос вывоза зерна из Украины

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили по телефону вопрос вывоза зерна из Украины, сообщает телеграм-канал "Пул первого".

"Глава государства четко обозначил позицию по данной теме: Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны", – говорится в сообщении.

Лукашенко также выразил готовность оказать помощь по перевалке зерна белорусским железнодорожным транспортом. Помимо этого, он предложил урегулировать данный вопрос путем переговоров между Белоруссией, Украиной и Балтикой.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать море. По его словам, в этом случае Москва обеспечит безопасный проход кораблей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

