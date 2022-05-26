Россия не приемлет обвинений в блокаде зерновых поставок с Украины – Песков

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Россия не приемлет обвинений в создании препятствий для поставок зерна с Украины, поскольку в сложившейся ситуации виноват непосредственно Запад. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде", – цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва готова предоставить гуманитарные коридоры для разблокировки украинских кораблей с зерном, однако Киев сперва должен разминировать все порты с российскими судами.

В Китае между тем заявили, что поддерживают создание "зеленого коридора" для экспорта зерновых культур из России и Украины. Как отметили в МИД страны, сегодня это одна из важнейших проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

