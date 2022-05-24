В Минобороны РФ назвали лживыми обвинения в создании продовольственного кризиса в мире

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Запад продолжает обвинять Россию в искусственном создании продовольственного кризиса в мире.

По его словам, киевский режим, пренебрегая благополучием собственного народа, готов на все в угоду западным странам, которые "лицемерно заявляют о гуманитарной поддержке".

"Стремятся как можно скорее вывезти зерно с Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым коридорам солидарности, абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ", – отметил Мизинцев.

Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что к концу 2022 года мир ждет глобальный голод. При этом, по его словам, Россия начала готовиться к нему еще в конце 2021 года.

Основной причиной, способной привести к нехватке продовольствия, он назвал рост стоимости пшеницы на мировом рынке, который обусловлен безответственной монетарной политикой США.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

