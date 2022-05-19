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Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин предрек глобальный голод к концу 2022 года, сообщает РИА Новости.
"Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени – к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием, – сказал он.
Орешкин отметил, что Россия начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года. Основной причиной, способной привести к нехватке продовольствия, помощник президента назвал рост стоимости пшеницы на мировом рыке.
По его словам, это происходит из-за безответственной монетарной политики США. Орешкин напомнил, что цены на пшеницу на мировом рынке были устойчивы, но вслед за печатанием доллара в рамках борьбы с последствиями пандемии начиная с июля 2020 года отмечался период довольно резкого роста. В результате стоимость пшеницы увеличилась примерно на 60%.
Ранее министерство торговли и промышленности Индии запретило экспорт пшеницы. Запрет уже вступил в силу. В министерстве пояснили, что мировые цены на пшеницу внезапно подскочили, в связи с чем продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой.
Владимир Путин заявил, что в 2022 году в России может быть собран рекордный урожай зерна за всю историю страны. По оценкам специалистов, сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы.
На совещании по экономическим вопросам президент подчеркнул, что ожидаемый урожай позволит обеспечить внутренние потребности России, а также нарастить поставки для партнеров на глобальном рынке.
Ранее доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что санкции против России могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна.
По его словам, в таком случае многим государствам угрожает голод. Прежде всего речь идет о Ближнем Востоке и Африке. Экономист напомнил, что в последние пять лет РФ была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке.
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