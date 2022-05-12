Экономист объяснил, почему России не грозит голод

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Даже в случае полного прекращения поставок из других стран россиянам не грозит голод, рассказал экономист Егор Клопенко.

Он напомнил, что Россия является мировым лидером по производству зерна, гречки, ячменя и семян льна. Кроме того, страна практически полностью обеспечивает себя в производстве яиц, картофеля, овощей и сахара.

"Производим в два раза больше, чем нужно внутреннему рынку растительного масла, в 1,6 раза больше рыбы и рыбной продукции. Более того, Россия наращивает объемы поставок за рубеж молочной продукции и мяса", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Экономист уверен, что мировой продовольственный кризис, о котором говорят в западных СМИ, искусственный. В нем нет никакой климатической подоплеки. По мнению Клопенко, к кризису ведут действия ряда стран, а все шаги на пути к нему сложились в длинную цепочку, которую не получится остановить.

"И даже если весь мир перестанет поставлять продовольствие в Россию по причине его нехватки, то россиянам голодать не придется, хотя, конечно, придется серьезно изменить ежедневное меню", – подчеркнул он.

Клопенко также считает, что опыт импортозамещения в продовольственном секторе следует перенести и на другие сферы экономики.

Ранее доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что санкции против России могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна.

По его словам, в таком случае многим государствам угрожает голод. Прежде всего речь идет о Ближнем Востоке и Африке. Экономист напомнил, что в последние пять лет РФ была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке.

