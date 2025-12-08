Стилист Лисовец назвал популярность челки "штрихкод" трендом на двухтысячные

Фото: 123RF.com/gritsiv

Популярность челки "штрихкод" является трендом на двухтысячные. Однако такая мода долго не продержится, рассказал радиостанции "Говорит Москва" стилист Влад Лисовец.

"Любая мода, когда она приходит или возвращается, то старому поколению это кажется деградацией или чем-то ужасным. Это абсолютно нормально. Сейчас тренд на двухтысячные, и челка правда молодит и делает лицо более простеньким, так скажем, более глупеньким. Иногда этого хочется", – отметил он.

По словам стилиста, подобная челка быстро надоест. При этом Лисовец призвал это не считать "дурдомом".

Ранее парикмахер, стилист Лилия Левина рассказала, что прически, созданные с применением горячих инструментов, наращенных на капсулы прядей, могут сильно навредить волосам.

Кроме того, опасность могут представлять всевозможные тугие косы, дреды, зизи, ведь в этих прическах волосы находятся в сильнейшем натяжении.

Более безопасным стилист назвала наращивание на ленты либо всевозможные трессы – пряди на заколках, которые временно крепятся в гуще волос.

