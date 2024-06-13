Парикмахер Тоторина назвала женские стрижки, которые сделают лицо более худым

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Стрижка с учетом индивидуальной длины и цвета волос поможет женщинам визуально сделать лицо более худым. Об этом Москве 24 рассказала стилист-парикмахер Галина Тоторина.

По ее словам, обладательницам длинных волос стоит обратить внимание на стрижку маллет, которая хорошо подходит для визуального уменьшения лица.

"Во-первых, за счет челки, даже когда она прикрывает весь лоб. А если она короткая и текстурная, лицо еще и вытягивается, также визуально становясь более худым. Во-вторых, по бокам его уменьшат короткие пряди", – отметила эксперт.





Галина Тоторина стилист-парикмахер Если же волосы среднего размера, их лучше вытянуть выпрямителем. Они должны доставать до ключиц: тогда лицо будет казаться более худым, а шея – длинной.

При этом объем в стрижке такой длины лучше не делать, иначе лицо может визуально стать шире. Но есть одно исключение – когда волосы темные, это вполне допустимо. Все потому, что за счет такого цвета силуэт визуально уменьшается, объяснила Тоторина.



Если же волосы небольшие, по бокам они должны быть короче, чем сверху, – минимум на три сантиметра. В противном случае лицо будет казаться полнее. Также при короткой стрижке можно выбрить виски. Это тоже визуально уменьшит лицо и сделает его более худым, добавила стилист.



"В целом же советую найти опытного мастера, который подберет стрижку с учетом формы лица, длины и цвета волос. И не надо бояться экспериментировать: это поможет найти свой идеальный образ, который подчеркнет индивидуальность и красоту", – заключила эксперт.

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