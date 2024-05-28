Парикмахер Богатова дала советы, которые помогут продлить жизнь укладке

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Простые приемы с подходящими стайлинговыми средствами помогут сохранить укладку в течение длительного периода. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер, мастер-стилист Ольга Богатова.

По ее словам, прежде чем укладывать волосы, важно тщательно вымыть голову, а перед выходом из дома нанести на корни немного пудры для прикорневого объема. Это средство, благодаря которому волосы дольше выглядят свежими, а прическа приобретает густоту и пышность, пояснила парикмахер.



Ольга Богатова парикмахер, мастер-стилист Если кожа головы жирная, оживить укладку в конце дня можно с помощью сухого шампуня. Его нужно нанести на прикорневую зону и по длине волос. После чего укладку можно освежить лаком легкой фиксации.

Во время самой укладки для жирных волос необходимо использовать муссы, пенки и лаки с самой высокой степенью фиксации. При этом на корни их наносить не стоит, отметила эксперт.

Сухие же волосы лучше укладывать бесспиртовыми средствами типа спреев либо лаками и пенками легкой степени фиксации, посоветовала Богатова.

Если волосы тонкие, во время процедуры стоит использовать еще и специальные спреи для прикорневого объема, добавила парикмахер.

Тем, кто делает укладку с косами, эксперт посоветовала перед плетением сбрызнуть волосы лаком. Тогда прическа будет долго держаться, а отдельные пряди не будут выпадать. А при укладке с объемными локонами в течение дня рекомендуется аккуратно встряхивать волосы пальцами, не касаясь кожи головы, отметила специалист.

Ранее колорист, парикмахер Ольга Веденеева поделилась лайфхаком, который поможет при выборе нужного оттенка волос. По ее словам, нужно взять кисточки из палитры цветов и приложить их к запястью с внутренней стороны – в этом месте самая светлая кожа на теле. Оттенок, который будет наилучшим образом с ней сочетаться, и стоит выбирать.