Парикмахер Жаворонкова назвала способ быстро придать объем волосам

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Простые лайфхаки с использованием бигуди-липучек или плойки диаметром 25–35 миллиметров помогут придать волосам объем быстро и без лишних усилий. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер Анастасия Жаворонкова.

По ее словам, чтобы получить объем, волосы прежде всего нужно хорошо промыть. Лучше всегда делать это два раза и использовать шампунь, который хорошо пенится. Также важно не втирать в корни кондиционер или маску, а наносить их только на длину и концы.

На этапе сушки волос стоит использовать специальные спреи для прикорневого объема, только наносить их следует на уже почти высушенные волосы.

"А еще дополнительный объем можно получить, если сушить голову, наклонив ее вниз. Либо приподнимать пряди вверх расческой. Поток воздуха при этом надо направлять против роста", – отметила парикмахер.



Анастасия Жаворонкова парикмахер Также тем, кто мечтает об объеме, на помощь придут бигуди-липучки. На них нужно накрутить волосы и оставить завиваться буквально на десять минут. Ширина прядей должна совпадать с диаметром бигуди, а натяжение быть достаточно сильным: чем сильнее, тем лучше получится объем. Эффект можно закрепить лаком.

Кроме того, можно использовать плойку диаметром 25–35 миллиметров.

"С ее помощью достаточно будет завить несколько прядей, накручивая их от корней. А когда они немного остынут, нанести на корни текстурайзер или сухой шампунь и расчесать все волосы, наклоняясь вниз головой. Сверху результат также можно зафиксировать лаком", – посоветовала Жаворонкова.

Использовать приемы с бигуди и плойкой важно только на хорошо просушенных волосах, иначе при накрутке влага испарится и весь объем упадет, добавила эксперт.

Ранее парикмахер, стилист Лилия Левина развеяла популярный миф о том, что частое подстригание волос приводит к их быстрому росту. По мнению эксперта, никакой связи здесь нет, а частота стрижки волос определяется индивидуально. Все зависит от их качества и желания самого человека.