Парикмахер Тоторина назвала стрижки, которые портят внешний вид

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Каскад на тонких волосах и объемная "шапочка" из начеса на короткой стрижке могут безнадежно испортить образ, рассказала Москве 24 стилист-парикмахер Галина Тоторина.

По ее словам, в целом внешний вид всегда однозначно портят сеченые волосы, поэтому очень важно вовремя подравнивать кончики, даже когда хочется отрастить длину.

Парикмахер объяснила, что, когда истонченные кончики срезаются, линия волос становится плотной, а прическа приобретает ухоженный вид. К тому же такая линия будет хорошо отрастать, отметила парикмахер.



Галина Тоторина стилист-парикмахер Если волосы не очень густые, не рекомендую делать сильный каскад. Создавая высокую градуировку и слои на тонких волосах, мы получаем истончение нижних прядей и стрижку, которая портит внешний вид.

При короткой стрижке, когда уши открыты, не стоит делать объемную "шапочку" с помощью начеса – такая прическа вышла из моды. Лучше придать волосам легкий объем с помощью пудры или текстурирующего спрея, посоветовала стилист.

"Отказаться советую и от каре на удлинение, которое было характерно для двухтысячных. Сейчас эта стрижка уже не актуальна. Также оставить в прошлом рекомендую прямую челку на кудрявых волосах", – отметила Тоторина.

В целом же испортить образ может любая стрижка, если ее не подобрать по форме лица и структуре волос. Поэтому всегда лучше обращаться к грамотному специалисту, напомнила парикмахер.

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