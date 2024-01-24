Парикмахер рассказала, какие прически могут испортить женщину старше 50 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ярко окрашенные и слишком длинные волосы могут испортить женщину старше 50 лет. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.

"После 50 лет дамам лучше отказаться от слишком длинных волос, яркого окрашивания, креативных причесок, например выбритых затылков, висков, очень коротких графичных челок. Это будет выглядеть неуместно и может их испортить", – отметила эксперт.





Лилия Левина парикмахер, стилист Длинные волосы – это скорее девушка, молодая женщина. Когда мы видим возрастное лицо плюс длина, идет ненужный нам контраст, несовмещение образа. Этого, конечно, следует избегать.

Женщинам после 50 лет важно сделать образ гармоничным, не вульгарным и соответствующим возрасту. "Лучше, чтобы была благородная средняя длина или короткие стрижки в любой вариации. Возможно, какие-то приятные текстуры: локоны, волны", – посоветовала Левина.

При выборе цвета волос рекомендуется отдать предпочтение теплым оттенкам. "Женщинам старше 50 лет может подойти теплый блонд, который сейчас вошел в моду. Если мы говорим о темных оттенках, то они тоже должны быть теплыми. Например, коньячными, шоколадными или карамельными, чтобы цвет лица сделать свежее, придать щекам румянец", – говорит стилист.





Лилия Левина парикмахер, стилист Холодные оттенки уже выходят из моды. Кроме того, коже женщин старшей возрастной группы они придают налет серости. Нездоровый вид, как будто человек болел и вышел из больницы. Нам нужен противоположный эффект.

Ранее были названы украшения, которые не рекомендуется носить женщинам после 50 лет. В частности, стоит отказаться от массивных пластиковых изделий, поскольку они могут удешевлять образ и больше подходят молодежи. Кроме того, следует избегать инфантильного декора вроде сердечек и вишенок, а также бижутерии, изготовленной из дешевых металлов.

