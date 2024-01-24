24 января, 13:18Общество
Парикмахер рассказала, какие прически могут испортить женщину старше 50 лет
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ярко окрашенные и слишком длинные волосы могут испортить женщину старше 50 лет. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.
"После 50 лет дамам лучше отказаться от слишком длинных волос, яркого окрашивания, креативных причесок, например выбритых затылков, висков, очень коротких графичных челок. Это будет выглядеть неуместно и может их испортить", – отметила эксперт.
Женщинам после 50 лет важно сделать образ гармоничным, не вульгарным и соответствующим возрасту. "Лучше, чтобы была благородная средняя длина или короткие стрижки в любой вариации. Возможно, какие-то приятные текстуры: локоны, волны", – посоветовала Левина.
При выборе цвета волос рекомендуется отдать предпочтение теплым оттенкам. "Женщинам старше 50 лет может подойти теплый блонд, который сейчас вошел в моду. Если мы говорим о темных оттенках, то они тоже должны быть теплыми. Например, коньячными, шоколадными или карамельными, чтобы цвет лица сделать свежее, придать щекам румянец", – говорит стилист.
Ранее были названы украшения, которые не рекомендуется носить женщинам после 50 лет. В частности, стоит отказаться от массивных пластиковых изделий, поскольку они могут удешевлять образ и больше подходят молодежи. Кроме того, следует избегать инфантильного декора вроде сердечек и вишенок, а также бижутерии, изготовленной из дешевых металлов.
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