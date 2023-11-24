Врач рассказал о неправильных зимних головных уборах

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Капюшоны и меховые наушники являются неправильными головными уборами в зимний период, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. Об этом сообщает News.ru.

"Капюшон совсем не является альтернативой шапке, потому что задувает еще сильнее. Нужно плотное прилегание шапки к волосяному покрову, лбу, ушам", – сказал он.

По словам врача, меховые женские наушники также не могут полноценно заменить зимнюю шапку, потому что не защищаются лобная, теменная и височная области. Из-за этого может возникнуть воспаление носовых пазух и среднего уха.

Он посоветовал использовать в зимний сезон шарф, так как он будет защищать шею и небные миндалины.

Также Зайцев рекомендует обойтись без долгих разговоров на морозе, так как это может привести к переохлаждению горла и голосового аппарата. Также лор призвал не мыть голову перед выходом на улицу зимой, а только перед сном.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева указала, что многие люди пренебрегают стиркой шапок на протяжении всей зимы, однако это нужно делать как можно чаще, чтобы волосы не загрязнялись.

По ее словам, на коже головы активно вырабатываются сальные, потовые железы и избыточный себум, которые попадают как на волосы, так и на волокна головного убора.

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