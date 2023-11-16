Врач заявила, что шапка в холодную погоду защищает от потери слуха и выпадения волос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ношение шапки в холодное время года помогает защититься от потери слуха и выпадения волос. Об этом заявила врач-терапевт Виктория Звонарева, сообщает газета "Известия".

По ее словам, тело быстрее замерзает, если голова не утеплена. Длинные волосы не спасут уши от холода и ветра, а последствия для здоровья после этого могут быть серьезные, например отит, сказала врач.

Кроме того, Звонарева отметила, что холод негативно влияет на состояние волос. Из-за него сужаются сосуды, вследствие чего ухудшается кровоснабжение и питание волосяных луковиц. Это может привести к сухости кожи головы, ломкости и выпадению волос, предупредила она.

Еще одна причина носить шапку в холодное время года, по ее мнению, – возможное поражение лицевых нервов из-за переохлаждения. Это может спровоцировать невралгию лицевого и тройничного нервов, что приведет к приступам боли, повышению температуры тела и снижения чувствительности кожи лица.

Специалист рекомендовала взрослым без хронических заболеваний уха, горла и носа носить шапку при температуре воздуха в 5 градусов и ниже. Детям шапку надо надевать при 15 градусах и ниже.

Она напомнила, что дети более чувствительны к холоду. А если у них уже есть хронические заболевания, то нужно следовать рекомендациям врача, сказала Звонарева.

В заключение терапевт указала, что пропустить симптомы простуды почти невозможно. Обычно они появляются в первые дни, иногда часы, а потом развиваются. У человека появляются слабость, повышение температуры тела, озноб, боль, пульсация в голове и насморк. При стремительном ухудшении самочувствия Звонарева советует обратиться к специалисту.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева объяснила, почему шапку нужно стирать на протяжении всей зимы. С ее слов, на коже головы активно вырабатываются сальные, потовые железы и избыточный себум, которые попадают как на волосы, так и на волокна шапки. Все это может дополнительно пачкать голову.

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