Дизайнер назвал пять актуальных головных уборов на осень

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Берет, кепи, шапка из искусственного меха, панама и шапка бини являются самыми актуальными осенними головными уборами. Таким мнением поделился дизайнер Наз Маер, сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, для стильной осени нужен как минимум один берет черного или молочного оттенка. По желанию можно взять красный, горчичный, зеленый или оранжевый цвета.

В числе трендов, считает Маер, также оказались вязаный берет оверсайз-кроя и кожаный экземпляр. Также можно рассмотреть варианты берета на ножке с аппликацией, вышивкой или декором из бисера.

Вторым актуальным осенним головным убором стало кепи. По словам дизайнера, сейчас модно носить черное кожаное кепи из матовой или лаковой структуры. Оно придаст образу оттенок глэм-рока, подчеркнул Маер.

Помимо этого, дизайнер отметил, что шапки из искусственного меха подойдут тем, кто не хочет причинять вред животным, а также ответственно подходит к поддержанию тепла. Носить шляпы и шапки из меха можно как с пальто, так и с пуховиками. А вот от шубы в этом случае лучше отказаться: подобный образ уже давно вышел из моды, уточнил Маер.

Еще один тренд нынешней осени – панамы с мехом или бахромой, сказал эксперт. Он считает, что аксессуары из 90-х продолжают модное перерождение.

Последним модным головным убором дизайнер назвал шапку бини. Она без завязок и плотно сидит на голове. Если интегрировать шапку в более классический стиль, можно добиться элегантного сочетания, подытожил Маер.

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