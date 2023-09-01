Стилист рассказал о модных трендах осени

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Осенью 2023 года трендами станут кожаные изделия, джинсы и элегантная обувь. Также в данном сезоне можно носить летние яркие цвета, сообщает News.ru со ссылкой на стилиста Владислава Лисовца.

"Мы оставляем все спортивное, забываем про спортивное и больше переходим к элегантно-классической одежде. Продолжаем миксовать принты. Не мучаемся и сочетаем разные цвета. Эстетика больше 2000-х, чуть-чуть 70-х и остаются 90-е", – отметил он.

По словам эксперта, россиянам стоит обратить внимание на большие сумки, поскольку маленькие подойдут лишь для специальных мероприятий.

Ранее историк моды и бывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев рассказал о цветах, которые придают лишний вес. Эксперт отметил, что неправильный выбор цвета способен испортить и дорогой образ. Важнейшим навыком стильной женщины историк моды назвал умение сочетать оттенки в одежде.

До этого врач-ортопед Лев Дунаев сообщил, что подготовить свою обувь к осеннему сезону можно, следуя шести пунктам. Во-первых, перед тем как выбирать осеннюю обувь, нужно проверить состояние своих стоп, объяснил Дунаев. Следует проверить, нет ли на ногах мозолей, натоптышей, а также оценить состояние кожи стоп. В случае обнаружения проблем рекомендуется обратиться к врачам-специалистам.

Эксперты рассказали, как выбрать пропитку для обуви