В РФ могут закрыться секонд-хенды, которые получают одежду из других стран

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В России могут закрыться секонд-хенды, которые получают одежду из других стран, сообщает "Российская газета".

По ее данным, российские власти рассматривают возможность ограничения ввоза вторсырья в страну для развития внутреннего рынка.

Глава фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева отметила, что введение ограничения негативно повлияет на работу магазинов секонд-хэнд, которые торгуют исключительно импортным товаром.

"Основная аудитория магазинов секонд-хэнд – это люди с низким достатком, которые не смогут себе позволить покупать одежду в другом месте. Таким образом, это решение будет иметь не только экономические, но и социальные последствия", – считает Алексеева.

Она добавила, что ограничение ввоза импортного сырья ударит по развивающейся отрасли текстильной переработки, а также по малому и среднему бизнесу, транспортным компаниям, производственным предприятиям и ОПК.

Ранее сообщалось, что в Минцифры РФ начали обсуждать запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG. Под ограничения могут подпасть не только мобильные устройства, но и различные запчасти для систем хранения данных и компьютеры, которые имеют российские аналоги или производятся в дружественных странах.



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