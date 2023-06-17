17 июня, 19:15Технологии
В Минцифры РФ заявили об обсуждении запрета на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG
Смартфоны от Samsung и LG могут перестать ввозить в страну по параллельному импорту. Такой запрет сейчас обсуждается в правительстве РФ. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев.
Под ограничения могут попасть не только мобильные устройства, но и различные запчасти для систем хранения данных и компьютеры, которые имеют российские аналоги или производятся в дружественных странах.
Игроки на рынке электроники опасаются, что запрет может привести к росту бесконтрольного серого импорта. А в самой компании Samsung заявили, что продолжат обслуживать устройства, купленные в России.
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