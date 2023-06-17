В Минцифры РФ заявили об обсуждении запрета на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG

Смартфоны от Samsung и LG могут перестать ввозить в страну по параллельному импорту. Такой запрет сейчас обсуждается в правительстве РФ. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев.

Под ограничения могут попасть не только мобильные устройства, но и различные запчасти для систем хранения данных и компьютеры, которые имеют российские аналоги или производятся в дружественных странах.

Игроки на рынке электроники опасаются, что запрет может привести к росту бесконтрольного серого импорта. А в самой компании Samsung заявили, что продолжат обслуживать устройства, купленные в России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.