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Технологии

"Техно": появился мотоцикл, который можно заправлять пивом

"Техно": появился мотоцикл, который можно заправлять пивом

"Рейд 112": два автомобиля столкнулись перед пешеходным переходом в Москве

Финал московского студенческого хоккея состоялся на ЦСКА арене

Новости часа: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ выросло до 13

Штрафы за появление в купальниках за пределами пляжей увеличили в Абхазии

Шойгу поручил ускорить поставки в зону СВО всех видов военной техники

Число отравившихся суррогатным сидром в РФ выросло до 101

Площадь лесных пожаров в Канаде достигла 4 миллионов гектаров

В Хургаде ввели запрет на плавание и дайвинг в море после нападения акулы на россиянина

"Московский патруль": москвичей обманули при покупке мотоциклов из-за рубежа

Создан мотоцикл, работающий на пиве. У изобретения 53-литровый бак для алкогольного напитка, который нагревается до 149 градусов. Работу двигателя запускает пар, он появляется из-за воздействия высоких температур.

Российские разработчики активно выпускают компьютерные игры: Atomic Heart, "Смута", "Лихо одноглазое" и другие. В выпуске ответят на вопрос, с чем связан поток выпускаемых игр.

В ресторане Sweetgreens специальный робот начал самостоятельно делает салаты.

На Тайване придумали один из способов борьбы с мусором – демонстрация голограммы Снижает ли это изобретение накопление мусора в непредназначенных для этого местах – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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