"Техно": появился мотоцикл, который можно заправлять пивом

Создан мотоцикл, работающий на пиве. У изобретения 53-литровый бак для алкогольного напитка, который нагревается до 149 градусов. Работу двигателя запускает пар, он появляется из-за воздействия высоких температур.

Российские разработчики активно выпускают компьютерные игры: Atomic Heart, "Смута", "Лихо одноглазое" и другие. В выпуске ответят на вопрос, с чем связан поток выпускаемых игр.

В ресторане Sweetgreens специальный робот начал самостоятельно делает салаты.

На Тайване придумали один из способов борьбы с мусором – демонстрация голограммы Снижает ли это изобретение накопление мусора в непредназначенных для этого местах – в программе "Техно".

