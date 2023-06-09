01:00Технологии
"Техно": появился мотоцикл, который можно заправлять пивом
Создан мотоцикл, работающий на пиве. У изобретения 53-литровый бак для алкогольного напитка, который нагревается до 149 градусов. Работу двигателя запускает пар, он появляется из-за воздействия высоких температур.
Российские разработчики активно выпускают компьютерные игры: Atomic Heart, "Смута", "Лихо одноглазое" и другие. В выпуске ответят на вопрос, с чем связан поток выпускаемых игр.
В ресторане Sweetgreens специальный робот начал самостоятельно делает салаты.
На Тайване придумали один из способов борьбы с мусором – демонстрация голограммы Снижает ли это изобретение накопление мусора в непредназначенных для этого местах – в программе "Техно".