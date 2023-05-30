"Техно": запущено серийное производство отечественных банкоматов

Запущено серийное производство отечественных банкоматов, оборудованных мультимедийной системой и возможностью считывать QR-коды и банковские карты. Известно, что уже есть предзаказы на 7 000 банкоматов.

В Сети появилась игра Harry Potter: Quidditch Champions. В ней будет возможность создать собственного персонажа, который сможет самостоятельно или онлайн в группе отправиться на соревнования по квидичу.

Подробности – в программе "Техно".