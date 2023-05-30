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Технологии

"Техно": запущено серийное производство отечественных банкоматов

"Техно": запущено серийное производство отечественных банкоматов

Новости часа: объем инвестиций в технопарки превысил 80 миллиардов рублей за 7 лет

Собянин: технопарки стали флагманами инновационного развития в Москве

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Новости часа: ЦБ РФ опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке

Московская система видеоаналитики помогла найти 212 несовершеннолетних в городе

Запущено серийное производство отечественных банкоматов, оборудованных мультимедийной системой и возможностью считывать QR-коды и банковские карты. Известно, что уже есть предзаказы на 7 000 банкоматов.

В Сети появилась игра Harry Potter: Quidditch Champions. В ней будет возможность создать собственного персонажа, который сможет самостоятельно или онлайн в группе отправиться на соревнования по квидичу.

Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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