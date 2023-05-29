NVIDIA создала сервис для генерации более реалистичных NPC в видеоиграх

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Американская компания NVIDIA создала сервис, который позволит разработчикам видеоигр создавать улучшенный искусственный интеллект (ИИ) для неигровых персонажей (NPC). Об этом сообщается на сайте компании.

Новый сервис был представлен на выставке Computex 2023. Использование генеративного ИИ позволит повысить степень погружения в игры с помощью новых возможностей взаимодействия с NPC, заявил вице-президент Nvidia по технологиям для разработчиков Джон Спитцер.

Отмечается, что сервис NVIDIA NeMo формирует языковые модели, которые будут соответствовать истории того или иного персонажа, а NVIDIA Riva преобразует текстовые материалы и человеческую речь в речь игровых персонажей, обрабатывая и создавая варианты для ведения естественного разговора.

Кроме того, NVIDIA Omniverse Audio2Face поможет разработчикам в создании анимации лиц, которая способна подстраиваться под речевую дорожку.

На выставке компания продемонстрировала демо-версию, где игрок может побеседовать с владельцем кафе, который был разработан с помощью технологии Avatar Cloud Engine. Персонаж общается с человеком естественно и учитывает написанную для него предысторию.

Ранее глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что стоимость видеокарт на рынке будет повышаться.

По его словам, у производителей данных устройств не получится поддерживать инновации и сохранять цены на прежнем уровне, а устаревающие со временем видеокарты не будут становиться дешевле.

