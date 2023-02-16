Собянин сообщил, что банковские карты теперь работают на всех турникетах метро и МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин заявил, что все турникеты в метро и на Московском центральном кольце теперь могут принимать оплату проезда банковской картой. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

"Это удобно и экономит время пассажиров", – написал мэр.

Собянин отметил, что в столичном метро и на МЦК обновили порядка 4 тысяч турникетов. Новые турникеты при оплате банковской картой срабатывают в два раза быстрее, а при оплате по биометрии – в три раза.



На новом оборудовании установлены большие LED-экраны и выбран крупный шрифт, который удобен для слабовидящих пассажиров. Также турникеты оборудованы считывателем QR-кодов, что позволяет оплачивать проезд через систему быстрых платежей.

Кроме того, новые турникеты показывают пассажирам баланс "Кошелька" или количество оставшихся поездок или дней до окончания действия "Единого".

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что на турникетах Московского метрополитена приступили к тестированию оплаты поездок через систему быстрых платежей (СБП).

Благодаря тестированию системы специалисты смогут выявить недочеты в ее работе и внести коррективы.



Добровольцы начали тестировать СБП на турникетах в столичном метро

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