Фото: портал мэра и правительства Москвы

В приложении "Московский транспорт" стала доступна оплата через сервис SberPay, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем цифровые услуги, делаем их удобнее для пассажиров. В MaaS-приложении "Московский транспорт" интегрировали российский сервис бесконтактной оплаты SberPay. С его помощью можно оплатить поездку в автобусах "По пути", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, к SberPay планируется подключить оплату аренды самокатов и каршеринг.

Стоимость проезда при помощи бесконтактной оплаты SberPay составляет 51 рубль. Все платежи проходят через "СберБанк Онлайн", поэтому не нужно постоянно вводить данные карты. Привязка банковской карты осуществляется всего один раз в приложении "Московский транспорт". После того как пассажир выберет маршрут, необходимо подтвердить операцию в мобильном приложении Сбербанка.

Ранее сообщалось, что на всех станциях Большой кольцевой линии столичного метро появится возможность оплачивать поездки с помощью системы быстрых платежей (СБП). По словам Ликсутова, пассажиры смогут оплачивать поездки с помощью Face Pay, банковской картой, через систему быстрых платежей, картой "Тройка", билетом "Единый".

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