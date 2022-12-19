Порядка 250 турникетов обновили на станциях МЦК в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты обновили на станциях Московского центрального кольца все 249 турникетов за период декабря текущего года. Теперь устройства принимают для оплаты банковские карты.

Кроме того, технология подразумевает считывание QR-кодов. Это позволит пользоваться системой быстрых платежей прямо на турникете, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новое оборудование обеспечит во время оплаты Face Pay более высокую скорость передачи данных. Световая обводка и крупный шрифт на экранах помогут слабовидящим пассажирам, передает портал мэра и правительства Москвы. Кроме того, новые LED-экраны теперь показывают остаток баланса, число поездок и статус билета.

Пассажирам МЦК также станет доступен способ оплаты через систему быстрых платежей (СБП). На данный момент организованы тестовые мероприятия по проверке данного проекта.

Так, еще в июне способ оплаты через СБП создали в кассах всех станций БКЛ метрополитена. Также подобный проект хотят реализовать в приложении "Парковки России". По мнению аналитиков, такой способ сильно снизит комиссию.

До этого поступала информация, что пассажиры сделали порядка 35 миллионов проходов по системе Face Pay с момента старта сервиса в Москве в октябре прошлого года. В сентябре 2022 года к системе подключили все станции МЦК.

На портале "Активный гражданин" началось голосование за новое название системы Face Pay

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